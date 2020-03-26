С начала года более 200 курских водителей скрылись с места ДТП
Причём в 20 авариях, где скрылся виновник, пострадали люди
В полиции напоминают, что что за оставление места ДТП предусмотрена административная и в некоторых случаях даже уголовная ответственность.
Считается, что водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, если он:
оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;
оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);
не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение, - в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле.
В случае оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, его лишат прав на 1 - 1,5 года или поместят под административный арест на срок до 15 суток.
За нарушение водителем ПДД или правил эксплуатации автомобиля, если в аварии получили увечья или погибли люди, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. В случае если ДТП имело тяжкие последствия, и водитель скрылся с места его совершения или употреблял алкоголь и наркотики, наказание назначаемое судом будет намного жёстче - вплоть до 15 лет лишения свободы.