С начала года более 200 курских водителей скрылись с места ДТП

Причём в 20 авариях, где скрылся виновник, пострадали люди

Курские водители, ставшие виновниками аварий, очень часто покидают места ДТП. С начала года ГИБДД насчитала таких автомобилистов уже больше 200. За прошлый год эта цифра превысила 800. Причём в 20 авариях, где скрылся виновник, пострадали люди, в то время как за аналогичный период прошлого года таких случаев было всего 14.В полиции напоминают, что что за оставление места ДТП предусмотрена административная и в некоторых случаях даже уголовная ответственность.Считается, что водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, если он:оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение, - в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле.В случае оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, его лишат прав на 1 - 1,5 года или поместят под административный арест на срок до 15 суток.За нарушение водителем ПДД или правил эксплуатации автомобиля, если в аварии получили увечья или погибли люди, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. В случае если ДТП имело тяжкие последствия, и водитель скрылся с места его совершения или употреблял алкоголь и наркотики, наказание назначаемое судом будет намного жёстче - вплоть до 15 лет лишения свободы.