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С начала года более 200 курских водителей скрылись с места ДТП

Причём в 20 авариях, где скрылся виновник, пострадали люди
С начала года более 200 курских водителей скрылись с места ДТП

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Курские водители, ставшие виновниками аварий, очень часто покидают места ДТП. С начала года ГИБДД насчитала таких автомобилистов уже больше 200. За прошлый год эта цифра превысила 800. Причём в 20 авариях, где скрылся виновник, пострадали люди, в то время как за аналогичный период прошлого года таких случаев было всего 14. 

В полиции напоминают, что что за оставление места ДТП предусмотрена административная и в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Считается, что водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, если он:

оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;

оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);

не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение, - в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле.

В случае оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, его лишат прав на 1 - 1,5 года или поместят под административный арест на срок до 15 суток.

За нарушение водителем ПДД или правил эксплуатации автомобиля, если в аварии получили увечья или погибли люди, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.  В случае если ДТП имело тяжкие последствия, и водитель скрылся с места его совершения или употреблял алкоголь и наркотики, наказание назначаемое судом будет намного жёстче - вплоть до 15 лет лишения свободы.

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