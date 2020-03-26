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Пожилых курян обязали сидеть дома. Работает горячая линия по соцобслуживанию

В комитете социального обеспечения открыта горячая линия для помощи пожилым курянам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием
Пожилых курян обязали сидеть дома. Работает горячая линия по соцобслуживанию

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В Курске все пенсионеры старше 65 лет до 12 апреля должны придерживаться самоизоляции. Исключение - только руководители и сотрудники, без которых предприятие не сможет обойтись, например, врачи или представители власти. Остальных же работодателям рекомендовано в организации не допускать. Таковы дополнения, которые внёс в распоряжение о введении режима повышенной готовности в Курской области Роман Старовойт. 

В комитете социального обеспечения открыта горячая линия для помощи пожилым курянам в вопросах, связанных с коронавирусом и соцобслуживанием 70-23-28, она работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Обратиться за помощью можно также по телефону 8-800-200-34-11 - бесплатно и круглосуточно. 
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