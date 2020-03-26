Пожилых курян обязали сидеть дома. Работает горячая линия по соцобслуживанию
В комитете социального обеспечения открыта горячая линия для помощи пожилым курянам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием
В комитете социального обеспечения открыта горячая линия для помощи пожилым курянам в вопросах, связанных с коронавирусом и соцобслуживанием 70-23-28, она работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Обратиться за помощью можно также по телефону 8-800-200-34-11 - бесплатно и круглосуточно.