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В Курске неизвестные подожги камыш. Чуть не сгорели жилые дома

В Курске неизвестные подожги камыш. Чуть не сгорели жилые дома

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Утром 24 марта в районе улицы Понизовка Курска неизвестные подожгли сухой камыш, огонь распространился на 2 гектара. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на жилые близлежащие дома. Однако спустя несколько часов на том же месте загорелся сухостой.

Как отмечают в МЧС, ежедневно регистрируется от 40 до 90 таких происшествий. Например, во вторник огнеборцам пришлось 49 раз выезжать на сообщения о горении сухой травы. Спасатели просят курян не поджигать сухую траву и не жечь мусор на своих участках. Напомним, что в Курской области уже есть первая жертва неконтролируемых палов. 23 марта в Золотухинском районе при тушении сухой травы пенсионерка получила ожоги, от которых позднее скончалась в больнице. 



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