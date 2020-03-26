В Курске неизвестные подожги камыш. Чуть не сгорели жилые дома
Как отмечают в МЧС, ежедневно регистрируется от 40 до 90 таких происшествий. Например, во вторник огнеборцам пришлось 49 раз выезжать на сообщения о горении сухой травы. Спасатели просят курян не поджигать сухую траву и не жечь мусор на своих участках. Напомним, что в Курской области уже есть первая жертва неконтролируемых палов. 23 марта в Золотухинском районе при тушении сухой травы пенсионерка получила ожоги, от которых позднее скончалась в больнице.