Курскую инфекционную больницу имени Семашко полностью освободят для пациентов с коронавирусом
Заболевших Covid-2019 у нас нет, но регион работает в режиме повышенной готовности
Пациентов с обычной инфекционной патологией будут направлять в отдельно стоящие корпуса городской больницы №4, а детей – в больницу №3.
На очередном совещании власти обсудили работу больниц и поликлиник в новых условиях. Временно приостановлена диспансеризация населения. В поликлиниках усилены профилактические меры: у посетителей измеряют температуру, установлены санитайзеры, в стационарах запрещены визиты родственников к пациентам.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области коронавируса, который возглавляет губернатор, работает круглосуточно.