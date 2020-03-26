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Лента новостей / В регионе

Курскую инфекционную больницу имени Семашко полностью освободят для пациентов с коронавирусом

Заболевших Covid-2019 у нас нет, но регион работает в режиме повышенной готовности
Курскую инфекционную больницу имени Семашко полностью освободят для пациентов с коронавирусом

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В ближайшие дни инфекционную больницу имени Семашко будет полностью освободят для приёма пациентов в случае обнаружения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Сейчас там госпитализированы куряне с подозрением на заболевание, а также куряне с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Заболевших Covid-2019 у нас нет, но регион работает в режиме повышенной готовности, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки. 

Пациентов с обычной инфекционной патологией будут направлять в отдельно стоящие корпуса городской больницы №4, а детей – в больницу №3. 

На очередном совещании власти обсудили работу больниц и поликлиник в новых условиях. Временно приостановлена диспансеризация населения. В поликлиниках усилены профилактические меры: у посетителей измеряют температуру, установлены санитайзеры, в стационарах запрещены визиты родственников к пациентам. 

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области  коронавируса, который возглавляет губернатор, работает круглосуточно.  

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