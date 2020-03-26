Старовойт: Закрыть все магазины, кроме продуктовых, стоматологии и косметологии. При виде войск на улице не паниковать

А медиков-пенсионеров могут снова вызвать на работу

Роман Старовойт сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области коронавируса заявил о необходимости ужесточить профилактические меры.Речь идёт о закрытии всех магазинов, кроме продуктовых, о закрытии или ограничении работы парикмахерских, бань, косметологических и стоматологических клиник. В последних предлагается оказывать сейчас только экстренные услуги. То же самое касается и работы частных медицинских центров.Причём это должно быть сделано уже завтра. Кроме этого, вышедший на пенсию медперсонал в случае неблагоприятного сценария планируется вовлечь в работу.Также обсуждается вопрос, как будет работать почта.Помимо этого, в регионе сейчас проходят учения и тренировка войск радиохимической и бактериологической безопасности. Поэтому губернатор попросил курян не паниковать, если они увидят войск или военную технику на улицах.