Старовойт: Закрыть все магазины, кроме продуктовых, стоматологии и косметологии. При виде войск на улице не паниковать
А медиков-пенсионеров могут снова вызвать на работу
Речь идёт о закрытии всех магазинов, кроме продуктовых, о закрытии или ограничении работы парикмахерских, бань, косметологических и стоматологических клиник. В последних предлагается оказывать сейчас только экстренные услуги. То же самое касается и работы частных медицинских центров.
Причём это должно быть сделано уже завтра. Кроме этого, вышедший на пенсию медперсонал в случае неблагоприятного сценария планируется вовлечь в работу.
Также обсуждается вопрос, как будет работать почта.
Помимо этого, в регионе сейчас проходят учения и тренировка войск радиохимической и бактериологической безопасности. Поэтому губернатор попросил курян не паниковать, если они увидят войск или военную технику на улицах.