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В Курске за день полицейские раскрыли несколько автокраж

Один из похитителей припарковал машину с украденными дисками прямо возле дома девушки, у которой он их и украл

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Всего за один день курские полицейские раскрыли несколько автокраж. 

Так, на территории, относящейся к Северному отделу полиции задержали двоих курян, похитивших автотехнику с транспорта, припаркованного в гаражном боксе. Выбирая объект, они проверяли гаражи, которые хозяева долго не использовали. Вскрыв дверь, в одном из них обнаружили "Форд" без сигнализации, с которого сняли комплект фар и другую автотехнику. Краденное продавали на следующий день через интернет. Хозяин заметил пропажу намного позже. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды хищений.

В Северо-Западном микрорайоне двое парней 20-ти и 21-го года украли запчати с автомобиля "Лада", принадлежащего жительнице проспекта Клыкова. Машина без сигнализации, припаркованная возле дома, привлекла внимание похитителей, возвращавшихся из развлекательного заведения в нетрезвом виде. Один из них проживал в соседнем доме, а его друг приехал из Курчатова. Похититель, заметив декоративные колпаки на колесах машины, вспомнил, что давно хотел приобрести такие же. Будучи уверенными, что оба останутся незамеченными, они и совершили кражу. Похищенные колпаки курянин поставил на свою машину и припарковал её прямо возле дома потерпевшей. Когда в очередной раз оперативники приехали к ней за дополнительной информацией о вечере хищения, заметили разыскиваемую автотехнику. 

Оба злоумышленника сознались в краже, сами вернули похищенное владелице и сами установили украденные колпаки на её машину.

Возбуждено уголовное дело.
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