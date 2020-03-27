На следующей неделе в Курске снова отключат свет

Адреса, телефоны для справок

На следующей неделе снова запланированы очередные работы в электрических сетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:Литовская 89-115А, Малиновая 59-95, 62-124; Нижняя Луговая 73-137, 27, 70-126, Кольцова 25-27, 50-60; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.Красной Армии 66-82, Пионеров 52-66, 53-65; Рассыльная 3-41, 2-66, Бочарова 5-27. Там намечены капитальный ремонт воздушных линий и обрезка деревьевПионеров 21-51, 28-52, Дружининская 17-39,12-46А; Кольцевая 58-130, 128-144; 4-7-й Каштановые переулки; ул. Вольная; 1-6-й Вольные переулки; ул. Просторная; 3-й Степной переулок 2-28/10, 1-23/28; 2-й Кислинский проезд 4-24/34; 1-й Кислинский проезд 3/9-17/23; 6/27-16/26; 2-й Степной переулок 14-28/23; 15/13-57/23; 1-й Степной переулок 4-18/16; 3-11/14; 1-я Степная улица 42-88/2, 43-81; 4-я Кислинская улица 19/18, 27/6, 20/16-24/9; 5-я Кислинская улица 40/28-16/18.Верхняя Луговая 241 - 253; 244 – 258; Верхняя Луговая 215 - 237А; 198 – 228; Заречная 44 - 70; 45 - 69; 1-й Заречный переулок 1 – 11; Библиотека №15 Верхняя Луговая 241.Луговская 1-67, 2-98; Лазурная 1-69, 2-64; 2-й Комсомольский переулок 1-23, 2-26; Комсомольский переулок 26-42; СНТ Ветеран дорожки 1-15.Малых 86-180, 49-123; Ивановский переулок 2-70, 1-63; 3-й Раздельный переулок 1-21;2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14; Киевская 1-55, 2-77; Котлякова 2-90, 1-85; Подвойского 25-91, 22-96; Кривецкая 23-93, 22-84; Сеймская 2-48, 1-63; Петропавловский переулок 1-19, 2-20; Васильевский переулок 2-28, 1-29; Брянская; Минская; Гомельская; (1200 человек)Борзеновская 36-74, 23-67; 1-й Тимский переулок 1- 23, 2- 48; Борзеновский пер. 1-17;