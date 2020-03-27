  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске снова отключат свет

Адреса, телефоны для справок
На следующей неделе в Курске снова отключат свет

Читайте также

На следующей неделе снова запланированы очередные работы в электрических сетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ:

С 30 марта по 3 апреля с 9-30 до 15-00:

Литовская 89-115А, Малиновая 59-95, 62-124; Нижняя Луговая 73-137, 27, 70-126, Кольцова 25-27, 50-60; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.

С 30 марта по 3 апреля с 9-00 до 17-00: 

Красной Армии 66-82, Пионеров 52-66, 53-65; Рассыльная 3-41, 2-66, Бочарова 5-27. Там намечены капитальный ремонт воздушных линий и обрезка деревьев

С 30 марта по 3 апреля с 9-00 до 16-00:

Пионеров 21-51, 28-52, Дружининская 17-39,12-46А; Кольцевая 58-130, 128-144; 4-7-й Каштановые переулки; ул. Вольная; 1-6-й Вольные переулки; ул. Просторная; 3-й Степной переулок 2-28/10, 1-23/28; 2-й Кислинский проезд 4-24/34; 1-й Кислинский проезд 3/9-17/23; 6/27-16/26; 2-й Степной переулок 14-28/23; 15/13-57/23; 1-й Степной переулок 4-18/16; 3-11/14; 1-я Степная улица 42-88/2, 43-81; 4-я Кислинская улица 19/18, 27/6, 20/16-24/9; 5-я Кислинская улица 40/28-16/18.

Телефон для справок:   32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 30 марта по 3 апреля с 9-00 до 17-00:

Верхняя Луговая 241 - 253; 244 – 258; Верхняя Луговая 215 - 237А; 198 – 228; Заречная 44 - 70; 45 - 69;   1-й Заречный переулок 1 – 11; Библиотека №15 Верхняя Луговая 241.

Телефон для справок:   32-40-89


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 30 марта по 3 апреля с 09-00 до 16-00: 

Луговская  1-67, 2-98; Лазурная  1-69, 2-64; 2-й Комсомольский переулок  1-23, 2-26; Комсомольский переулок  26-42; СНТ Ветеран дорожки 1-15.

 31 марта с 13-30 до 16-00:

Малых  86-180, 49-123; Ивановский переулок  2-70, 1-63; 3-й Раздельный переулок  1-21;

2-й Раздельный переулок  1-19, 2-14; Киевская  1-55, 2-77; Котлякова  2-90, 1-85; Подвойского  25-91, 22-96; Кривецкая  23-93, 22-84; Сеймская  2-48, 1-63; Петропавловский переулок  1-19, 2-20; Васильевский переулок  2-28, 1-29; Брянская; Минская; Гомельская; (1200 человек)

2 апреля с 13-30 до 16-00:

Борзеновская  36-74, 23-67; 1-й Тимский переулок 1- 23, 2- 48; Борзеновский пер. 1-17;


Телефон для справок:  26-32-10

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут

Курская область готовится к режиму ЧС из-за коронавируса

Курянам временно не будут выдавать путёвки в санатории

Отменены три поезда, проходящие через Курскую область

Все плановые работы по отключению электричества в Курске отменены

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске