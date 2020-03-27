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Для курских школьников, у которых нет выхода в интернет, разработают отдельные задания

В комитете образования рассказали, как будут проходить дистанционные занятия
Для курских школьников, у которых нет выхода в интернет, разработают отдельные задания

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С 30 марта у курских школьников начнутся дистанционные занятия. Дети будут заниматься удалённо при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд» и «Российская электронная школа». Кроме того, учителя весь методический материал, а также задания загружают в электронный дневник. Там же можно будет увидеть и оценки. Их может быть меньше, но они останутся, как и домашние задания, отметили в областном комитете образования и науки. Виртуальные уроки же сократят до 30 минут. 

На время вынужденных каникул российские издательства открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. 

Семьи, у которых нет технической возможности для выхода в интернет, должны будут сообщить об этом  классным руководителям своих детей. Для таких учеников педагоги разрабатывают методические рекомендации, они не останутся без заданий и без обучения. 

Что касается семей, где двое и более детей, а компьютер один, то и такая ситуация будет решена: в школах разработают гибкие графики обучения. 

Студенты уже учатся в дистанционном формате. 

«Обо всех существующих проблемах, связанных с дистанционным обучением, родители должны оповестить администрацию школы. Без внимания педагогов не останется ни один ребёнок», - подчеркнула председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.


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