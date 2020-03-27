Для курских школьников, у которых нет выхода в интернет, разработают отдельные задания
В комитете образования рассказали, как будут проходить дистанционные занятия
На время вынужденных каникул российские издательства открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников.
Семьи, у которых нет технической возможности для выхода в интернет, должны будут сообщить об этом классным руководителям своих детей. Для таких учеников педагоги разрабатывают методические рекомендации, они не останутся без заданий и без обучения.
Что касается семей, где двое и более детей, а компьютер один, то и такая ситуация будет решена: в школах разработают гибкие графики обучения.
Студенты уже учатся в дистанционном формате.
«Обо всех существующих проблемах, связанных с дистанционным обучением, родители должны оповестить администрацию школы. Без внимания педагогов не останется ни один ребёнок», - подчеркнула председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.