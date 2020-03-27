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«Роскосмос» опубликовал снимок Курска с орбиты к 75-летию Великой Победы

45 дней на сайте госкорпорации будут публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы
«Роскосмос» опубликовал снимок Курска с орбиты к 75-летию Великой Победы

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«Роскосмос» запустил проект, посвященный предстоящему празднованию 75-летия Великой Победы. 45 дней на сайте госкорпорации будут публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы.

Первым городом стал Белгород, теперь стал доступен и вид Курска. Фото сделано российской орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли. 

«С первых месяцев войны Курск принял на себя вражеский удар. Немецкие авиаудары произошли уже 29 августа 1941 года. После героической обороны 3 ноября Курск был всё же захвачен немецкими войсками. В течение 450 дней город находился во вражеской оккупации, был почти полностью разрушен. В ночь на 8 февраля 1943 года началась героическая освободительная операция города, и уже к вечеру Курск был освобождён от немецких оккупантов», - говорится в подписи к снимку.
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