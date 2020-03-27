«Роскосмос» опубликовал снимок Курска с орбиты к 75-летию Великой Победы

45 дней на сайте госкорпорации будут публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы

«Роскосмос» запустил проект, посвященный предстоящему празднованию 75-летия Великой Победы. 45 дней на сайте госкорпорации будут публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы.Первым городом стал Белгород, теперь стал доступен и вид Курска. Фото сделано российской орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли.«С первых месяцев войны Курск принял на себя вражеский удар. Немецкие авиаудары произошли уже 29 августа 1941 года. После героической обороны 3 ноября Курск был всё же захвачен немецкими войсками. В течение 450 дней город находился во вражеской оккупации, был почти полностью разрушен. В ночь на 8 февраля 1943 года началась героическая освободительная операция города, и уже к вечеру Курск был освобождён от немецких оккупантов», - говорится в подписи к снимку.