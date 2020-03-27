В Курской области ни одного заболевшего не выявлено

Курянина, который контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Все его анализы показали отрицательный результат.





Сейчас в инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся 2 человека с подозрением на контакт с больным коронавирусной инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на COVID-2019. Результаты отрицательные.





Кроме этого на самоизоляции находятся 311 человек, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, за их состоянием наблюдают медики. Карантин снят со 119 человек.





В Курской области ни одного заболевшего не выявлено.