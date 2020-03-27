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Курянина, который контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, выписали из больницы

В Курской области ни одного заболевшего не выявлено

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Курянина, который контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Все его анализы показали отрицательный результат. 

Сейчас в инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся 2 человека с подозрением на контакт с больным коронавирусной инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на COVID-2019. Результаты отрицательные.

Кроме этого на самоизоляции находятся 311 человек, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, за их состоянием наблюдают медики. Карантин снят со 119 человек. 

В Курской области ни одного заболевшего не выявлено.
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