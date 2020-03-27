Курянам объяснили, что будет и что не будет работать в Курске в ближайшее время

Останутся в рабочем состоянии аптеки, продуктовые магазины и автозаправки

Что будет и что не будет работать в Курске в ближайшее время, объяснил на прошедшей накануне онлайн-конференции руководитель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.





Первым делом должны уйти на карантин магазины, торгующие непродуктовыми товарами не первой необходимости. Продажа масок, антисептиков, туалетного мыла, зубных щёток, стирального порошка, спичек и свечей не должна и не может быть прекращена, отметил чиновник. Останутся в рабочем состоянии аптеки и автозаправки.





Что касается торговых центров, то они свою работу остановят. Специальное постановление для этого готовится.