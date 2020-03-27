305 курян находятся на карантине. Для 133 человек карантин закончился

Ни одного заболевшего у нас не выявлено

По последним данным под медицинским наблюдением на дому находятся 305 человек. На обсервации в инфекционной больнице имени Семашко - 2 человека с подозрением на контакт с больным коронавирусной инфекцией, ещё 18 курян - с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Результаты анализов на COVID-2019 у всех отрицательные. Для 133 курян карантин закончился. Ни одного заболевшего у нас не выявлено. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса.





Тем временем случаи COVID-2019 уже подтверждены во всех соседних регионах - по несколько человек заболели в Белгороде, в Воронежской, Липецкой, Брянской и Орловской областях, а также в Сумской области Украины.





Общее число заболевших в стране превысило тысячу, за последние сутки выявлено почти 200 новых случаев заражения, при этом 45 человек уже выздоровели.