  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

305 курян находятся на карантине. Для 133 человек карантин закончился

Ни одного заболевшего у нас не выявлено

Читайте также

По последним данным под медицинским наблюдением на дому находятся 305 человек. На обсервации в инфекционной больнице имени Семашко - 2 человека с подозрением на контакт с больным коронавирусной инфекцией, ещё 18 курян - с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Результаты анализов на COVID-2019 у всех отрицательные. Для 133 курян карантин закончился. Ни одного заболевшего у нас не выявлено. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса. 

Тем временем случаи COVID-2019 уже подтверждены во всех соседних регионах - по несколько человек заболели в Белгороде, в Воронежской, Липецкой, Брянской и Орловской областях, а также в Сумской области Украины.

Общее число заболевших в стране превысило тысячу, за последние сутки выявлено почти 200 новых случаев заражения, при этом 45 человек уже выздоровели.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут

Курская область готовится к режиму ЧС из-за коронавируса

Курянам временно не будут выдавать путёвки в санатории

Отменены три поезда, проходящие через Курскую область

Все плановые работы по отключению электричества в Курске отменены

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске