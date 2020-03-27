Военные тренируются отслеживать нарушителей карантина с дронов. Старовойт снова обращается к курянам

Губернатор записал важное видеообращение

Роман Старовойт тем временем записал видеообращение к курянам - губернатор просит с пониманием отнестись ко всем ограничениям, которые вводятся, и полностью отказаться от посещения в ближайшие дни мест скопления людей.

«Только строгая дисциплина и взаимопонимание помогут нам преодолеть этот сложный период», - сказал губернатор. Он по благодарил владельцев ресторанов и кафе которые откликнулись на просьбу и временно приостановили свою работу.

Меж тем, в комментариях под постом куряне пишут, что крупные торговые центры города до сих пор работают.

Военная полиция провела учения по отслеживанию нарушителей карантина с помощью дронов в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.