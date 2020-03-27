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Военные тренируются отслеживать нарушителей карантина с дронов. Старовойт снова обращается к курянам

Губернатор записал важное видеообращение

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Военная полиция провела учения по отслеживанию нарушителей карантина с помощью дронов в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Роман Старовойт тем временем записал видеообращение к курянам - губернатор  просит с пониманием отнестись ко всем ограничениям, которые вводятся, и полностью отказаться от посещения в ближайшие дни  мест скопления людей. 
«Только строгая дисциплина и взаимопонимание помогут нам преодолеть этот сложный период», - сказал губернатор. Он по благодарил владельцев ресторанов и кафе которые откликнулись на просьбу и временно приостановили свою работу. 
Меж тем, в комментариях под постом куряне пишут, что крупные торговые центры города до сих пор работают.
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