Военные тренируются отслеживать нарушителей карантина с дронов. Старовойт снова обращается к курянам

Роман Старовойт тем временем записал видеообращение к курянам - губернатор просит с пониманием отнестись ко всем ограничениям, которые вводятся, и полностью отказаться от посещения в ближайшие дни мест скопления людей.
«Только строгая дисциплина и взаимопонимание помогут нам преодолеть этот сложный период», - сказал губернатор. Он по благодарил владельцев ресторанов и кафе которые откликнулись на просьбу и временно приостановили свою работу.
Меж тем, в комментариях под постом куряне пишут, что крупные торговые центры города до сих пор работают.