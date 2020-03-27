В Курске несовершеннолетние дети по ночам отдыхают в интернет-кафе и барах

ТАКТ". Их несовершеннолетние дети в ночное время находились в местах массового скопления молодежи. Хотя по закону, после 22:00, должны быть дома. До некоторых родителей дети и вовсе не дозвонились. В 12 часов ночи.Сотрудники УКОН во время антинаркотического рейда выписали 7 протоколов в отношении беспечных родителей, сообщает телеканал "
На прошлой неделе стартовала ежегодная всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Правоохранители в минувшие выходные вышли в ночной оперативно-профилактический рейд. Прошлись по интернет-кафе, ночным клубам и барам.
Ольга Лобова, старший оперуполномоченный по особым делам УКОН УМВД России по Курской области: «Как показали итоги рейда в выходной день, достаточное количество детей, в том числе несовершеннолетних, находилось как раз таки в местах массового скопления молодежи. Это интернет-кафе, бары, рестораны».
Обратить внимание родителей, где их несовершеннолетние дети находятся в вечернее и ночное время у полицейских получилось. Но не до всех мам и пап получилось достучаться. Такая беспечность насторожила блюстителей порядка.
- Хочется отметить, что не все родители в 11-12 часов ночи отозвались на звонок своего ребенка. Что вообще настораживает. Безусловно, каждого взрослого должно настораживать. И несколько человек детей сотрудники повезли по домам лично, для того, чтобы сдать в руки лично маме или папе их ребеночка.
В отношении горе-родителей было выписано 7 протоколов. И сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напомнили провинившимся семьям, что объявленный карантин в школах, колледжах и университетах – это не руководство к активному ночному досугу, а возможность обезопасить ребенка от заражения коронавирусной инфекцией.
- Уважаемые родители, согласно ст. 46 закона Курской области об административных правонарушениях, несовершеннолетним после 22:00 находиться на улице без сопровождения родителей нельзя. Это запрещено. Это наказывается штрафом от 100 до 1000 рублей. И, безусловно, постановкой на внутренний учет органов по делам несовершеннолетних.
В Курске несовершеннолетние дети по ночам отдыхают в интернет-кафе и барах
Сотрудники УКОН во время антинаркотического рейда выписали 7 протоколов в отношении беспечных родителей