Курянин нашёл мобильник в маршрутке и попал под уголовное дело

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы







Курянин нашёл мобильный в маршрутном такси и попал под уголовное дело.Во время поездки мужчина заметил, что смартфон выпал из барсетки одного из пассажиров. Дождавшись, когда владелец выйдет на своей остановке, злоумышленник присвоил потерянную вещь.Более полугода он хранил телефон дома и лишь потом стал им пользоваться, решив, что полиция прекратила поиски. Однако оперативно-розыскные мероприятия активно продолжались, курянина нашли и задержали.Теперь он стал фигурантом уголовного дела о краже, так как не попытался вернуть утерянную вещь владельцу и не передал её в полицию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.