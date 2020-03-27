Отменены три поезда, проходящие через Курскую область
Билеты можно поменять или вернуть
С 18 марта отменён поезд №095/096 «Москва – Кривой Рог – Днепропетровск – Кривой Рог – Москва».
С 20 марта переведён на сокращённый маршрут поезд №360/359 «Калининград – Адлер – Калининград». Он будет осуществлять перевозку пассажиров по прежнему расписанию, но по маршруту «Смоленск – Адлер».
С 16 мая по 1 июня отменяется курсирование поезда № 100/99 «Белгород – Москва – Белгород».
Ранее приостановлено курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы. Изменения в расписании буду действовать до особых указаний.
Пассажиры могут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты, отметили в компании.