Отменены три поезда, проходящие через Курскую область

Билеты можно поменять или вернуть

Ранее мы сообщали о том, что РЖД отменила ряд поездов дальнего следования или сократила частоту их курсирования по всей России. Среди них три поезда, проходящие через Курскую область.С 18 марта отменён поезд №095/096 «Москва – Кривой Рог – Днепропетровск – Кривой Рог – Москва».С 20 марта переведён на сокращённый маршрут поезд №360/359 «Калининград – Адлер – Калининград». Он будет осуществлять перевозку пассажиров по прежнему расписанию, но по маршруту «Смоленск – Адлер».С 16 мая по 1 июня отменяется курсирование поезда № 100/99 «Белгород – Москва – Белгород».Ранее приостановлено курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы. Изменения в расписании буду действовать до особых указаний.Пассажиры могут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты, отметили в компании.