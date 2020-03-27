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Отменены три поезда, проходящие через Курскую область

Билеты можно поменять или вернуть
Отменены три поезда, проходящие через Курскую область

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Ранее мы сообщали о том, что РЖД отменила ряд поездов дальнего следования или сократила частоту их курсирования по всей России. Среди них три поезда, проходящие через Курскую область. 

С 18 марта отменён поезд №095/096 «Москва – Кривой Рог – Днепропетровск – Кривой Рог – Москва».

С 20 марта переведён на сокращённый маршрут поезд №360/359 «Калининград – Адлер – Калининград». Он будет осуществлять перевозку пассажиров по прежнему расписанию, но по маршруту «Смоленск – Адлер».

С 16 мая по 1 июня отменяется курсирование поезда № 100/99 «Белгород – Москва – Белгород».

Ранее приостановлено курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы. Изменения в расписании буду действовать до особых указаний. 

Пассажиры могут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты, отметили в компании.

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