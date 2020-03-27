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Курская область готовится к режиму ЧС из-за коронавируса

Еще не все, в том числе руководители предприятий, понимают серьезность ситуации и значение объявленной президентом нерабочей недели.
Курская область готовится к режиму ЧС из-за коронавируса

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В Доме Советов под руководством губернатора Курской области, прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса. Главное – случаев заболевания в регионе по-прежнему не зафиксировано, область готова ввести режим чрезвычайной ситуации, с 27 марта прекращает работу развлекательная сфера, также закрываются все магазины, которые не реализуют товары первой необходимости.

Решения, которые сейчас принимаются на федеральном уровне в связи с коронавирусом,  должны быть максимально быстро реализованы на территории области. С этих слов Роман Старовойт начал свою вступительную речь, сообщает телеканал "ТАКТ". Он отметил, что все должны сконцентрироваться прежде всего на тех вопросах, от которых зависит сохранение жизни и здоровья курян. Отдельно остановился на том, что еще не все, в том числе руководители предприятий, понимают серьезность ситуации и значение объявленной президентом нерабочей недели.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

 «Нет вообще никакого понимания. Мол,  вы там зажмурьтесь, мы поработаем, а вы сделаете вид, что не видите. Смертельная опасность грозит тем, кто заразится этим вирусом. Да, на сегодняшний день у нас пока не зафиксировано подтвержденных инфицированных людей. Но это не означает, что их нет среди нас. Границы открыты, транспорт работает. И это не шутки. И объявлены президентом не выходные, не праздники, а нерабочие дни. Это значит, что надо сидеть дома. Ну, в крайнем случае выехать на дачу»

Если развитие ситуации будет складываться не лучшим образом, то, подчеркнул, Роман Старовойт, власти готовы к принятию соответствующих решений.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

 «Наша задача сейчас -  максимально провести работу по предупреждению распространения и подготовки к самому неблагоприятному сценарию. Неблагоприятный сценарий – это объявление режима ЧС и объявление карантина. Администрация Курской области к этому готова. В случае необходимости я моментально подпишу необходимый пакет документов. И  этот режим будет введен»

Роман Старовойт призвал курян спокойно отнестись к тем мерам, которые направлены на сохранения их здоровья. Так, в ближайшее время, от привычного образа жизни придется отказаться. Ряд товаров и услуг будут недоступны.  

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

 «Все магазины, которые производят торговлю товарами не первой необходимости, с завтрашнего дня должны быть закрыты. То же касается бань, парикмахерских. Считаю, что ЗАГСы должны быть все закрыты в нерабочие дни»

Официальную информацию по эпидемиологической ситуации в области озвучил руководитель регионального Роспотребнадзора.

Олег Климушкин, руководитель Роспотребнадзора по Курской области:

 «В Курской области по состоянию на 26 марта заболевших новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением на дому остается 264 человека, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. В областной клинической больнице имени Семашко находятся 25 человек. Это люди, у которых есть респираторные симптомы и которые контактировали с инфицированными. Всего под меднаблюдением у нас 289 человек»

Также на совещании шла речь о контроле за ценами, посевной кампании, борьбе с клещами и профилактике пожаров. Отдельно губернатор упомянул о грядущих учениях – просит курян не паниковать, если увидят военную технику.






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