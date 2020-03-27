Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут

А после - по предварительной записи

С 30 марта по 4 апреля многофункциональные центры Курской области работать не будут, но будет действовать контакт-центр, ведущий предварительную запись на приём. Телефон горячей линии: +7 (4712) 74-14-80.С 6 апреля МФЦ «Мои документы» перейдут на новый режим работы. Приём документов и консультации будут осуществляться только по предварительной записи, получение документов - в штатном режиме.Записаться на приём также можно на сайте mfc-kursk.ru и с помощью мобильного приложения АУ КО «МФЦ «Мои документы».В ведомстве курянам также рекомендуют максимально использовать дистанционный способ взаимодействия со специалистами через федеральный и региональный портал госуслуг.