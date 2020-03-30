Старовойт вводит обязательную самоизоляцию для курян с хроническими заболеваниями и сокращает количество автобусов

Самоизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех, кто имеет хронические заболевания почек, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и онкологию





«Как только у нас будет хоть один подтверждённый случай заражения, объявлю жёсткий режим самоизоляции», - подчеркнул губернатор.





А чтобы этот режим было легче соблюдать, количество рейсов по межмуниципальным маршрутам уже сократили. Автобусы будут ездить только с 6 до 9 утра, а также с 6 до 9 вечера.





Курян призывают не выходить на улицу без крайней необходимости, ни в коем случае не посещать места скопления людей, отказаться от прогулок с друзьями и походов в гости.





Глава региона выразил уверенность, что большинство наших земляков — это сознательные и ответственные люди, которые берегут себя и своих близких и понимают всю опасность распространения COVID-19.

Роман Старовойт ввёл дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в Курской области. Теперь самоизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех, кто имеет хронические заболевания почек, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и онкологию.