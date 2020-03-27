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Лента новостей / В регионе

Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут

А после - по предварительной записи
Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут

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С 30 марта по 4 апреля многофункциональные центры Курской области работать не будут, но будет действовать контакт-центр, ведущий предварительную запись на приём. Телефон горячей линии: +7 (4712) 74-14-80.

С 6 апреля МФЦ «Мои документы» перейдут на новый режим работы. Приём документов и консультации будут осуществляться только по предварительной записи, получение документов - в штатном режиме.

Записаться на приём также можно на сайте mfc-kursk.ru и с помощью мобильного приложения АУ КО «МФЦ «Мои документы».

В ведомстве курянам также рекомендуют максимально использовать дистанционный способ взаимодействия со специалистами через федеральный и региональный портал госуслуг.
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