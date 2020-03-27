Курские многофункциональные центры на следующей неделе работать не будут
А после - по предварительной записи
С 6 апреля МФЦ «Мои документы» перейдут на новый режим работы. Приём документов и консультации будут осуществляться только по предварительной записи, получение документов - в штатном режиме.
Записаться на приём также можно на сайте mfc-kursk.ru и с помощью мобильного приложения АУ КО «МФЦ «Мои документы».
В ведомстве курянам также рекомендуют максимально использовать дистанционный способ взаимодействия со специалистами через федеральный и региональный портал госуслуг.