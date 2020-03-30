Губернатор уверен, что коронавирус в регионе уже наверняка есть

Сегодня на оперативном совещании в Доме Советов Роман Старовойт сообщил, что случаев заболевания курян новой коронавирусной инфекцией пока не подтверждено. Но обольщаться не стоит. В регионе она уже наверняка есть, уверен губернатор, так как на прошлой неделе в Курскую область из других регионов приехали 10 тысяч человек.





В инфекционной больнице имени Семашко подготовлено 250 коек для больных COVID-2019, также таких пациентов готовятся принять в 6-й больнице и городской роддоме. Всего в регионе должно быть развернуто более 500 коек для приёма заражённых.





Роман Старовойт курянам настоятельно рекомендует соблюдать карантин, тем более, что с этой недели глава региона ввёл обязательную самоизоляцию для людей с хроническими заболеваниями и онкологией. Напомним, эта неделя в стране объявлена нерабочей в целях профилактики распространения коронавируса.