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По Курску будут курсировать автомобили с громкоговорителями,

Мэр посетовал на то, что не все куряне отнеслись серьёзно к режиму самоизоляции

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По Курску будут курсировать автомобили с громкоговорителями, сообщил глава города Виктор Карамышев на оперативном совещании с губернатором. Он посетовал на то, что не все куряне отнеслись серьёзно к режиму самоизоляции. 

- К сожалению, куряне не прониклись опасностью, ходят в гости, гуляют в парках. С этого дня мы запустим спецтехнику с оповещением, чтобы призывать горожан оставаться дома, - сказал мэр.

По словам Виктора Карамышева, обследовано более 1122 предприятий торговли. 640 предпринимателей закрыли свои заведения добровольно, остальные получили уведомления о необходимости приостановки работы. Закрыты фитнес-клубы и развлекательные центры. 
 
Он также отметил, что в Курске почти в половину сокращено движение общественного транспорта. Городской департамент пассажирского транспорта ежедневно следит за соблюдением требований санитарной обработки перевозчиками. Вечером, после завершения работы, начинается дезинфекция муниципального и коммерческого транспорта. Утром транспорт выходит на линию чистым. Помимо этого, после каждого рейса обрабатываются все поверхности: поручни, стёкла и сиденья.
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