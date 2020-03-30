actualnews.org.Возглавляющий администрацию главы Коми Михаил Порядин подписал постановление, которое подразумевает введение дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам. Соответствующее поручение властям республики ранее дал ее глава Сергей Гапликов, пишет
Речь идет о стимулирующей финансовой поддержке для медработников, которые помогают контролировать ситуацию с коронавирусом в Коми. В частности, врачи скорой помощи должны получать дополнительно 37,2 тысячи рублей. Поддержка предусмотрена также для фельдшеров и медсестер. Остальной персонал, обеспечивающий оказание оперативной медпомощи для столкнувшихся с COVID1-9 граждан, получит 9,3 тысячи рублей.
Выплаты для медицинских работников в Коми будут осуществляться за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну ставку.
Глава Коми Гапликов поручил ввести дополнительные выплаты для помогающих бороться с коронавирусом медиков
Уже более 1,5 тысяч пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на территории России .