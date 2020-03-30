  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Глава Коми Гапликов поручил ввести дополнительные выплаты для помогающих бороться с коронавирусом медиков

Уже более 1,5 тысяч пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на территории России .

Читайте также

Возглавляющий администрацию главы Коми Михаил Порядин подписал постановление, которое подразумевает введение дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам. Соответствующее поручение властям республики ранее дал ее глава Сергей Гапликов, пишет actualnews.org.

Речь идет о стимулирующей финансовой поддержке для медработников, которые помогают контролировать ситуацию с коронавирусом в Коми. В частности, врачи скорой помощи должны получать дополнительно 37,2 тысячи рублей. Поддержка предусмотрена также для фельдшеров и медсестер. Остальной персонал, обеспечивающий оказание оперативной медпомощи для столкнувшихся с COVID1-9 граждан, получит 9,3 тысячи рублей.

Выплаты для медицинских работников в Коми будут осуществляться за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну ставку.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам запретили приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра

В Курской области школы готовятся к переходу на дистанционное обучение

Пассажирский транспорт Курска перешёл на расписание выходного дня

Мошенники заставили курянку скачать вирусное приложение и похитили почти полмиллиона

Жителя Курской области оштрафовали за нарушение коронавирусного карантина

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске