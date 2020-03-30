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Жителя Курской области оштрафовали за нарушение коронавирусного карантина

Вернувшись из-за границы, он проигнорировал самоизоляцию и пошёл в гости к приятелю
Жителя Курской области оштрафовали за нарушение коронавирусного карантина

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За нарушение коронавирусного карантина наказан житель Курской области. 55-летний селянин, вернувшись из-за границы, проигнорировал самоизоляцию и пошёл в гости к приятелю. Инцидент произошёл в Конышёвском районе, сообщили в региональном УМВД. Отмечается, что мужчине ранее вручили постановление об обязательной самоизоляции. Несмотря на законное требование не покидать место жительства, он нарушил его, выйдя из дома. 

Нарушителя вычислили полицейские, в результате суд оштрафовал его на тысячу рублей.

В полиции отмечают, что стражи порядка ежедневно проверяют, как соблюдают карантинные ограничения и режим самоизоляции граждане, прибывшие из-за границы. 

Добавим, правительство сегодня одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина. За нарушение в первый раз штраф составит до 40 тысяч рублей, повторные нарушения обойдутся уже в 300 тысяч. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что эта неделя по указу президента объявлена нерабочей, чтобы не допустить распространения пандемии.

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