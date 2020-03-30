В Курской области школы готовятся к переходу на дистанционное обучение
Дистанционное обучение в школах региона должно стартовать после объявленной президентом нерабочей недели
Школа №18 города Курска. Здесь, как и во всех аналогичных образовательных учреждениях, детей отправили на каникулы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, точно сказать, когда в классах вновь зазвучат голоса, никто не берется. Педагогический состав готовится обучать детей в дистанционном режиме. Впрочем, уже сейчас работа в этом направлении ведется - школьники получают и выполняют внеурочные задания, сообщает телеканал "ТАКТ".
Галина Кузнецова, учитель начальных классов школы №18 (г. Курск):
«Каждый класс, каждый учитель выбирает свою траекторию. Кто-то это делает по скайпу, кто-то через специализированные интернет-ресурсы. Все зависит от того, какой ребенок. Если первокласник, то ему, конечно, сложно будет выйти в интернет. Поэтому он делает все вместе с родителями. Мы знаем, что в настоящее время разрабатываются методические рекомендации по дистанционному обучению. И конечно, мы прислушаемся к этим рекомендациям»
Методические рекомендации уже готовы - отмечает руководитель областного комитета образования. В скором времени педагоги их получат. Но, скорее всего, воплощать советы минпросвещения в жизнь учителя смогут не раньше, чем через неделю.
Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки:
«Все слышали указ президента о том, что следующая неделя - нерабочие дни. По всей стране. Это касается и образовательных организации, в том числе школ. С 6-го апреля мы начинаем вести образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
В школе №18 отмечают - готовы приступить к полноценному удаленному обучению в любой момент. Все необходимое для этого есть.
Галина Кузнецова, учитель начальных классов школы №18 (г. Курск):
«Наши учителя информатики провели ряд семинаров, чтобы мы научились работать на платформе, которую дают электронные образовательные
ресурсы. Очень много онлайн-уроков, бесплатных уроков. Дети могут зайти, посмотреть, изучить, а мы можем дать им задания. Они будут присылать нам ответы, а мы - оценивать их знания»
К сожалению, к такому режиму обучения готовы не все школьники. Так, в каждом классе обязательно есть ребенок, у которого нет компьютера или планшета. В областном комитете образования отмечают - эта проблема на контроле.
Вместе с тем, признаются педагоги, дистанционное образование не является полноценной заменой работы в классе. Утешает то, что последняя четверть направлена на повторение уже изученного материала, а не на усвоение нового.