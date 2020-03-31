  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают на виртуальную экскурсию по Северному фасу Курской дуги

В видеоролике рассказывается о ходе сражения на Северном фасе Курской дуги
Курян приглашают на виртуальную экскурсию по Северному фасу Курской дуги

Читайте также

Поныровский историко-культурный музей Курской битвы подготовил для потенциальных гостей, которые сейчас находятся на самоизоляции, виртуальную экскурсию. В видеосюжете рассказывается о ходе сражения на Северном фасе Курской дуги. 

Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После её завершения стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецко-фашистских захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.

Также у Поныровского музея Курской битвы появилась своя страница в соцсети "ВКонтакте".

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

1 апреля в Курске прогнозируют от 6° мороза до 6° тепла.

Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске