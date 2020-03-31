Курян приглашают на виртуальную экскурсию по Северному фасу Курской дуги
В видеоролике рассказывается о ходе сражения на Северном фасе Курской дуги
Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После её завершения стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецко-фашистских захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.
Также у Поныровского музея Курской битвы появилась своя страница в соцсети "ВКонтакте".