  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам рассказали, куда звонить, если заставляют работать в карантин

О нарушении можно сообщить в Роспотребнадзор, инспекцию по труду, и не только прокуратуру
Курянам рассказали, куда звонить, если заставляют работать в карантин

Читайте также

С 30 марта по 3 апреля, напомним, в соответствии с указом президента  в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Это сделано для недопущения распространения пандемии коронавируса. В региональной администрации рассказали, куда можно обратиться, если вас заставляют работать во время объявленной самоизоляции.

Если вы уверены, что на вашу организацию распространяется действие указа и вас незаконно принуждают работать, можно сообщить о нарушении, позвонив на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону: 8(4712) 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе, проводит проверки и выписывает штрафы.

Также о нарушении трудовых прав можно сообщить в Государственную инспекции труда в Курской области по телефону: 8(4712) 52-98-32. Отправить жалобу можно и письменно: на федеральный портал онлайнинспекция.рф. или по почте: 305003, Курск, ул. Зелёная, 30.

Также можно обратиться в региональную прокуратуру по телефону: 8 (4712) 51-29-33 (время работы дежурного прокурора - с 9:00 до 18:00 понедельник - пятница) и на адрес электронной почты kurskobl@mail.ru.

Получить оперативно консультацию можно и в областном комитете по труду и занятости населения по телефону: 8(4712)52-10-83.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

1 апреля в Курске прогнозируют от 6° мороза до 6° тепла.

Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске