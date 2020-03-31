Курянам рассказали, куда звонить, если заставляют работать в карантин

О нарушении можно сообщить в Роспотребнадзор, инспекцию по труду, и не только прокуратуру

С 30 марта по 3 апреля, напомним, в соответствии с указом президента в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Это сделано для недопущения распространения пандемии коронавируса. В региональной администрации рассказали, куда можно обратиться, если вас заставляют работать во время объявленной самоизоляции.Если вы уверены, что на вашу организацию распространяется действие указа и вас незаконно принуждают работать, можно сообщить о нарушении, позвонив на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону: 8(4712) 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе, проводит проверки и выписывает штрафы.Также о нарушении трудовых прав можно сообщить в Государственную инспекции труда в Курской области по телефону: 8(4712) 52-98-32. Отправить жалобу можно и письменно: на федеральный портал онлайнинспекция.рф. или по почте: 305003, Курск, ул. Зелёная, 30.Также можно обратиться в региональную прокуратуру по телефону: 8 (4712) 51-29-33 (время работы дежурного прокурора - с 9:00 до 18:00 понедельник - пятница) и на адрес электронной почты kurskobl@mail.ru.Получить оперативно консультацию можно и в областном комитете по труду и занятости населения по телефону: 8(4712)52-10-83.