Курянам запретили приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра

В Курской области, как и во всех регионах страны, вводится режим всеобщей изоляции

Курянам теперь необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Это касается моментов пребывания в общественных местах и общественном транспорте, исключение - только такси и услуги по перевозке пассажиров.





Губернатор внёс изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» в соответствии с поручениями Правительства. Таким образом в Курской области, как и во всех регионах страны, вводится режим всеобщей изоляции. Это значит, что соблюдать режим самоизоляции обязаны абсолютно все. Выходить из дома можно только в самом необходимом случае – за экстренной медицинской помощью, за товарами первой необходимости или выгулять домашних животных. Это не касается людей, трудовая деятельность которых не приостановлена.





Также приостановлено предоставление госуслуг в помещениях органов власти (в том числе в МФЦ), за исключением тех услуг, которые нельзя оказать в электронном виде - в этом случае потребуется предварительная запись. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи. Закрыты объекты розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Прекращена деятельность салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных учреждений, в которых оказываются подобные услуги. Не работают также места общественного питания. Под запретом курение кальянов в общественных местах.





Перечень непродовольственных товаров первой необходимости утверждён правительством. В него входят медицинская маска, зубная паста и предметы личной гигиены и стиральный порошок.





Контроль за соблюдением данных ограничений возложен на Управление Роспотребнадзора по Курской области, комитет по культуре Курской области, региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства, органы местного самоуправления.