Курский «Экотекс» подал в суд апелляцию

Завод не хочет останавливать работу сушилок

«Экотекс» подал в суд апелляцию. В феврале, напомним, Промышленный суд Курска постановил до устранения нарушений приостановить работу двух сушильных машин завода, во время работы которых происходили выбросы вредных веществ в атмосферу. Предприятие с этим не согласно и не хочет останавливать сушилки. Пока что апелляционная жалоба только подана. «Экотекс» не только просит отменить решение Промсуда, но и в иске Комитета экологии отказать.





Кстати, решение суда до сих пор не вступило в законную силу, и завод продолжает свою работу.