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Лента новостей / В регионе

У троих курян подтвердился коронавирус. Среди них младенец

Один курянин вернулся из Москвы, семья с ребёнком - из-за границы
У троих курян подтвердился коронавирус. Среди них младенец

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У троих курян из восьми пациентов с подозрением на коронавирус диагноз подтвердился, сообщает региональный оперштаб. У всех  состояние удовлетворительное. Их анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.

Как сообщил Роман Старовойт, один из них – это мужчина, приехавший 20 марта из Москвы. Он в удовлетворительном состоянии с симптомами ОРВИ. Ещё два пациента – это семья, в том числе восьмимесячный ребёнок. Они вернулись из-за рубежа. Все три пациента, отметил губернатор, уже продолжительное время находятся под наблюдением врачей. Их круг общения определён, эти люди находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции, у всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, этих пациентов сразу же госпитализировали в инфекционную больницу имени Семашко  и сразу же назначили им лечение, не дожидаясь подтверждения диагноза. 

В Курской области создан необходимый запас препаратов, которые рекомендованы для лечения COVID-2019. Постоянно продолжаются их закупки с учётом изменяющейся в стране эпидемиологической ситуации. На сегодня в регионе имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов.

Всего в России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса, из них 387 — в Москве. В Оперштабе добавили, что от вируса скончались ещё восемь россиян, общее число погибших — 17 человек.

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