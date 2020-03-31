У троих курян подтвердился коронавирус. Среди них младенец

Один курянин вернулся из Москвы, семья с ребёнком - из-за границы

У троих курян из восьми пациентов с подозрением на коронавирус диагноз подтвердился, сообщает региональный оперштаб. У всех состояние удовлетворительное. Их анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.Как сообщил Роман Старовойт, один из них – это мужчина, приехавший 20 марта из Москвы. Он в удовлетворительном состоянии с симптомами ОРВИ. Ещё два пациента – это семья, в том числе восьмимесячный ребёнок. Они вернулись из-за рубежа. Все три пациента, отметил губернатор, уже продолжительное время находятся под наблюдением врачей. Их круг общения определён, эти люди находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции, у всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.Как отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, этих пациентов сразу же госпитализировали в инфекционную больницу имени Семашко и сразу же назначили им лечение, не дожидаясь подтверждения диагноза.В Курской области создан необходимый запас препаратов, которые рекомендованы для лечения COVID-2019. Постоянно продолжаются их закупки с учётом изменяющейся в стране эпидемиологической ситуации. На сегодня в регионе имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов.Всего в России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса, из них 387 — в Москве. В Оперштабе добавили, что от вируса скончались ещё восемь россиян, общее число погибших — 17 человек.