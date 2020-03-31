В Курской области девушка, продавая диван, лишилась 50 тысяч

Горожанка без единого сомнения осуществила семь переводов через банкомат

20-летняя жительница Железногорска, желая продать диван, позволила мошенникам похитить более 50 тысяч рублей. Девушка дала объявление о продаже мебели. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов сразу перечислить деньги за оплату на карту. Покупатель попросил железногорку снять переведённые деньги с банкомата и вместе с чеком отдать грузчику, который занимается перевозкой мебели. Та согласилась и, оставаясь на связи с неизвестным, отправилась к ближайшему терминалу.Мошенник ввёл девушку в заблуждение, сказав, что с её карты пытались похитить деньги. Предложил горожанке снять всю наличность и положить на специальный счёт, чтобы обезопасить свои сбережения. Горожанка без единого сомнения осуществила семь переводов и только потом поняла, что переводила деньги не на счёт, а на номер телефона.Сейчас афериста ищет полиция, возбуждено уголовное дело.