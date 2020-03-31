В Курской области девушка, продавая диван, лишилась 50 тысяч
Горожанка без единого сомнения осуществила семь переводов через банкомат
Мошенник ввёл девушку в заблуждение, сказав, что с её карты пытались похитить деньги. Предложил горожанке снять всю наличность и положить на специальный счёт, чтобы обезопасить свои сбережения. Горожанка без единого сомнения осуществила семь переводов и только потом поняла, что переводила деньги не на счёт, а на номер телефона.
Сейчас афериста ищет полиция, возбуждено уголовное дело.