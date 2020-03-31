Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

Общепит работает на доставку, самовывоз запрещён

В региональной администрации подробно рассказали, как работают курскиепредприниматели до 12 апреля. Подчёркивается - не работают торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, кроме реализующих товарыпервой необходимости.Итак, открыты:– дистанционная торговля с доставкой до дома, пункты самовывоза не работают;– продовольственные рынки и ярмарки;– столовые, буфеты, кафе и другие предприятия общепита, но только для работниковорганизаций;– магазины сотовой связи;– автозаправки;– зоомагазины, корма для животных, ветеринарные клиники.Всё остальное закрыто. Это:- стоматология, за исключением экстренной помощи;- салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, тату-салоны;- шиномонтаж, автосалоны, автосервисы и автомойки, за исключением обслуживающихсельхозтехнику;- ювелирные магазины и ломбарды;- рыболовные и спортивные магазины;- бытовые услуги;- магазины одежды и обуви, косметики и парфюмерии;- детские магазины, за исключением питания и товаров гигиены;- магазины тканей и текстиля;- цветочные магазины;- интим магазины;- пункты общественного питания на рынках, кафе на АЗС;- газетные киоски.Организации общественного питания работают только на доставку, самовывоз запрещён.О нарушениях курян просят сообщать на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе.