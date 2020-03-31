Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина
Общепит работает на доставку, самовывоз запрещён
предприниматели до 12 апреля. Подчёркивается - не работают торгово-
развлекательные центры и непродовольственные магазины, кроме реализующих товары
первой необходимости.
Итак, открыты:
– дистанционная торговля с доставкой до дома, пункты самовывоза не работают;
– продовольственные рынки и ярмарки;
– столовые, буфеты, кафе и другие предприятия общепита, но только для работников
организаций;
– магазины сотовой связи;
– автозаправки;
– зоомагазины, корма для животных, ветеринарные клиники.
Всё остальное закрыто. Это:
- стоматология, за исключением экстренной помощи;
- салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, тату-салоны;
- шиномонтаж, автосалоны, автосервисы и автомойки, за исключением обслуживающих
сельхозтехнику;
- ювелирные магазины и ломбарды;
- рыболовные и спортивные магазины;
- бытовые услуги;
- магазины одежды и обуви, косметики и парфюмерии;
- детские магазины, за исключением питания и товаров гигиены;
- магазины тканей и текстиля;
- цветочные магазины;
- интим магазины;
- пункты общественного питания на рынках, кафе на АЗС;
- газетные киоски.
Организации общественного питания работают только на доставку, самовывоз запрещён.
О нарушениях курян просят сообщать на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе.