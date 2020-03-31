  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

Общепит работает на доставку, самовывоз запрещён

Читайте также

В региональной администрации подробно рассказали, как работают курские 

предприниматели до 12 апреля. Подчёркивается - не работают торгово-

развлекательные центры и непродовольственные магазины, кроме реализующих товары 

первой необходимости.

Итак, открыты:

– дистанционная торговля с доставкой до дома, пункты самовывоза не работают;

– продовольственные рынки и ярмарки;

– столовые, буфеты, кафе и другие предприятия общепита, но только для работников 

организаций;

– магазины сотовой связи;

– автозаправки;

– зоомагазины, корма для животных, ветеринарные клиники.


Всё остальное закрыто. Это:

- стоматология, за исключением экстренной помощи;
- салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, тату-салоны;
- шиномонтаж, автосалоны, автосервисы и автомойки, за исключением обслуживающих 

сельхозтехнику;
- ювелирные магазины и ломбарды;
- рыболовные и спортивные магазины;
- бытовые услуги;
- магазины одежды и обуви, косметики и парфюмерии;
- детские магазины, за исключением питания и товаров гигиены;
- магазины тканей и текстиля;
- цветочные магазины;
- интим магазины;
- пункты общественного питания на рынках, кафе на АЗС;
- газетные киоски.

Организации общественного питания работают только на доставку, самовывоз запрещён. 

О нарушениях курян просят сообщать на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе.





+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

1 апреля в Курске прогнозируют от 6° мороза до 6° тепла.

Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро»

В Курской области девушка, продавая диван, лишилась 50 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске