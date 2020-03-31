  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

На опустевших городских дорогах дорожники теперь работают даже днём

Читайте также

Коронавирус никак не повлиял на ямочный ремонт в Курске. Он ведётся в соответствии с графиком. Сейчас на ряде объектов идут подготовительные работы, на некоторых городских и областных трассах ремонт уже начался. 

С 19 марта дорожники приступили к ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улицам Ленина, Перекальского и Ломоносова. Подготовительные работы идут по улицам Карла Маркса. На опустевших городских дорогах дорожники теперь работают даже днём. 

Всего в этом году планируются работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 40 тысяч кв. м. Ремонт же литой асфальтобетонной смесью на площади 1323 кв. м полностью завершён.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

1 апреля в Курске прогнозируют от 6° мороза до 6° тепла.

Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро»

В Курской области девушка, продавая диван, лишилась 50 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске