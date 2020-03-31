Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

На опустевших городских дорогах дорожники теперь работают даже днём

Коронавирус никак не повлиял на ямочный ремонт в Курске. Он ведётся в соответствии с графиком. Сейчас на ряде объектов идут подготовительные работы, на некоторых городских и областных трассах ремонт уже начался.





С 19 марта дорожники приступили к ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улицам Ленина, Перекальского и Ломоносова. Подготовительные работы идут по улицам Карла Маркса. На опустевших городских дорогах дорожники теперь работают даже днём.





Всего в этом году планируются работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 40 тысяч кв. м. Ремонт же литой асфальтобетонной смесью на площади 1323 кв. м полностью завершён.