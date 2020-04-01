В ближайшее время куряне не смогут пожениться

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков. Придётся подождать, пока пандемия не стихнет.





Однако пожениться всё же будет можно, но дистанционно. В Курской области виртуальное заключение браков пока не освоили, поэтому процедуру проводить не будут совсем, пишет «ДДД».





Если же, отказаться от срочной официальной процедуры заключения брака нельзя, жениху с невестой придётся довольствоваться регистрацией без гостей. Количество присутствующих на церемонии ограничат лишь десятью лицами. Включая самих сотрудников ЗАГСа.