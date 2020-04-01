  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В ближайшее время куряне не смогут пожениться

Придётся подождать, пока пандемия не стихнет

Читайте также

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков. Придётся подождать, пока пандемия не стихнет. 

Однако пожениться всё же будет можно, но дистанционно. В Курской области виртуальное заключение браков пока не освоили, поэтому процедуру проводить не будут совсем, пишет «ДДД». 

Если же, отказаться от срочной официальной процедуры заключения брака нельзя, жениху с невестой придётся довольствоваться регистрацией без гостей. Количество присутствующих на церемонии  ограничат лишь десятью лицами. Включая самих сотрудников ЗАГСа.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области не выявлено новых больных коронавирусом

В Курске «Приора» сбила 10-летнего ребёнка на «зебре»

В Курске отключили архитектурную подсветку зданий

Пенсионеры и маломобильные куряне могут обратиться за помощью на горячую линию

Курские власти приостановили действие льготных проездных

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске