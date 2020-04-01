Здоровых курян проверят на коронавирус в поликлиниках

Мобильный комплекс на Театральной площади прекратил свою работу

С этого дня здоровые куряне, желающие пройти исследование на коронавирусную инфекцию, смогут сделать это в поликлинике по месту жительства в специальных пунктах для забора анализов. Мобильный комплекс на Театральной площади прекратил свою работу в связи с внесёнными изменениями в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

За 7 дней работы комплекса медики обследовали 420 человек. У оставшихся 120-ти, которые должны были пройти исследование в ближайшие два дня, врачи возьмут анализы на дому.





Чтобы сдать тест в своей поликлинике, тоже нужно будет записаться по телефону горячей линии: 51-17-62 или многоканальному номеру: 34-94-00 по будням с 9 утра до 6 вечера. Курян, приходящих на исследование, просят соблюдать меры профилактики: находиться друг от друга в очереди на расстоянии не менее полутора метров.





Это не касается курян, приехавших из-за границы. Их обследуют на дому.