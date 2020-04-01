Пенсионеры и маломобильные куряне могут обратиться за помощью на горячую линию

Волонтеры доставят продукты, лекарства и помогут с оплатой жилищно-коммунальных услуг

В Курской области приняты усиленные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В частности всем курянам запрещено выходить из дома без крайней необходимости, а льготникам временно приостановили действие их социальных проездных.





Для помощи пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, в нашем регионе, как и во всей стране, работает бесплатная горячая линия общероссийского народного фронта.

По телефону 8-800-200-34-11 можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. При необходимости волонтеры готовы помочь с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Также по телефону горячей линии можно получить актуальную информацию по профилактике и симптомах коронавирусной инфекции, оформлению больничного и трудовому законодательству.

Помощью занимаются активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» совместно с ассоциацией волонтерских центров.





Координаторы горячей линии просят курян с пониманием отнестись к возможным задержкам в соединении с операторами колл-центра из-за огромного количества обращающихся. Подчеркивается, что волонтеры обязательно примут заявку.