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Лента новостей / В регионе

Пенсионеры и маломобильные куряне могут обратиться за помощью на горячую линию

Волонтеры доставят продукты, лекарства и помогут с оплатой жилищно-коммунальных услуг

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В Курской области приняты усиленные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В частности всем курянам запрещено выходить из дома без крайней необходимости, а льготникам временно приостановили действие их социальных проездных. 

Для помощи пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, в нашем регионе, как и во всей стране, работает бесплатная горячая линия общероссийского народного фронта. 
 
По телефону 8-800-200-34-11 можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. При необходимости волонтеры готовы помочь с оплатой жилищно-коммунальных услуг. 
 
Также по телефону горячей линии можно получить актуальную информацию по профилактике и симптомах коронавирусной инфекции, оформлению больничного и трудовому законодательству. 
 
Помощью занимаются активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» совместно с ассоциацией волонтерских центров. 

Координаторы горячей линии просят курян с пониманием отнестись к возможным задержкам в соединении с операторами колл-центра из-за огромного количества обращающихся. Подчеркивается, что волонтеры обязательно примут заявку.
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