  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Правительство уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости

В нем 23 категории

Читайте также

Правительство уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости. Так, в версии от 27 марта в список товаров первой необходимости были включены строительные материалы, садовый инвентарь и бытовая электроника. В последней версии, от 30 марта этих товаров нет. 

В новом списке 23 категории. Это товары, связанные с санитарией и гигиеной, детские товары, бензин и сжиженный газ. Были дискуссии по поводу товаров для животных, но поскольку нередко для животных необходимы спецкорма, решено зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, внести в список. Полностью с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке government.ru/docs/39306.

Владельцев магазинов, где не продаются товары первой необходимости, но которые тем не менее продолжат работу, ждут штрафы.  

«Что касается контроля, то эта работа возложена на Роспотребнадзор, а также различные отраслевые комитеты, — пояснил председатель правового комитета региональной администрации Александр Ерменчук. — Контроль осуществляют и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции». 
 
Он также напомнил, что 31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За эти нарушения штрафы существенно увеличены: для граждан штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч. Закон поддержан Советом Федерации и вступит в силу со дня опубликования.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 250 миллионов

Действие льготных проездных в Курске продлят

Курская семья с ребёнком, заболевшая короновирусом, отдыхала в Таиланде

В Курской области для передвижения хотят ввести спецпропуска

В Курской области отремонтируют 18 км дорог и 3 моста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске