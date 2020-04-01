В нем 23 категории

Правительство уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости. Так, в версии от 27 марта в список товаров первой необходимости были включены строительные материалы, садовый инвентарь и бытовая электроника. В последней версии, от 30 марта этих товаров нет.





В новом списке 23 категории. Это товары, связанные с санитарией и гигиеной, детские товары, бензин и сжиженный газ. Были дискуссии по поводу товаров для животных, но поскольку нередко для животных необходимы спецкорма, решено зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, внести в список. Полностью с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке government.ru/docs/39306





Владельцев магазинов, где не продаются товары первой необходимости, но которые тем не менее продолжат работу, ждут штрафы.





«Что касается контроля, то эта работа возложена на Роспотребнадзор, а также различные отраслевые комитеты, — пояснил председатель правового комитета региональной администрации Александр Ерменчук. — Контроль осуществляют и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции».

Он также напомнил, что 31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За эти нарушения штрафы существенно увеличены: для граждан штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч. Закон поддержан Советом Федерации и вступит в силу со дня опубликования.