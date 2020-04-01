Так, 11-километровый отрезок дороги Р-298 Курск – Воронеж расширят до четырёх полос

В Курской области отремонтируют 18 км дорог и 3 моста. Капитальный ремонт ждёт и федеральные трассы. Так, 11-километровый отрезок дороги Р-298 Курск – Воронеж расширят до четырёх полос движения. Масштабные работы развернутся на участке трассы в Горшеченском районе. Там уложат дорожное покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины, организуют водоотвод с проезжей части, отремонтируют пересечения и примыкания. Главным итогом капитального ремонта станет увеличение количества полос движения с двух до четырёх, что повысит пропускную способность участка. Займётся этим Упрдор «Москва-Харьков».





Также на этом участке установят четыре автобусные остановки, 1,4 км линий наружного электроосвещения, 8 км металлического барьерного ограждения, более 300 сигнальных столбиков и около 200 дорожных знаков. В планах высадить возле трассы 230 деревьев. Ввести дорогу в эксплуатацию планируется уже в июле этого года.





Позднее, в сентябре намечена сдача участка дороги А-142 Тросна - Калиновка в Дмитриевском районе. Там усилят и расширят дорожную одежду, обустроят водопропускные трубы, лестничные сходы, тротуары, электроосвещение, автобусные остановки, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерное ограждение. В результате параметры этого участка будут соответствовать III категории автодорог.





Также в этом сезоне капитально отремонтируют два моста - через ручей Романовский и реку Хатушу на автодороге А-142 Тросна - Калиновка. Так, благодаря увеличению габаритов проезжей части до 10 метров и замене устаревших конструкций искусственные сооружения будут отвечать всем современным требованиям безопасности и отлично выдерживать существующие нагрузки. На 456-м километре автодороги М-2 «Крым» отремонтируют также мост через реку Свапу.