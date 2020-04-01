В Курской области для передвижения хотят ввести спецпропуска

Такие пропуска начинают вводить в Уфе, Краснодарском крае и в Поволжье

Спецпропуска собираются ввести и в Курской области, заявил губернатор на заседании оперштаба. При случае, их нужно будет показывать полицейским. Курянам разрешат дойти только до работы и обратно. Это касается медицинских учреждений, предприятий непрерывного цикла и организаций, которые выпускают продукцию стратегического значения (продукты питания, медикаменты и упаковку для них).

В российских регионах власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам - в Уфе, Краснодарском крае и в Поволжье. Например, в столице Башкирии для получения пропуска требуют справку с работы. В Москве, как пишет газета «Коммерсантъ», хотят ввести систему одноразовых QR-кодов, которые надо будет получать на случай каждого выхода на улицу – будь то походы в магазин, выброс мусора или выезд на дачу.