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Курская семья с ребёнком, заболевшая короновирусом, отдыхала в Таиланде

Отец и ещё двое детей тоже находятся в инфекционной больнице
Курская семья с ребёнком, заболевшая короновирусом, отдыхала в Таиланде

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Женщина с 8-месячным ребёнком, у которых выявили коронавирус и находящиеся в инфекционной больнице имени Семашко, поступили из Железногорска. Семья отдыхала в Таиланде. Отец и ещё двое детей тоже находятся в инфекционной больнице, но в другом отделении, они изолированы. Их анализ на COVID-19 отрицательный. Об этом сообщает издание "Друг для друга" со ссылкой на мэра Железногорска Дмитрия Котова. По словам медиков, состояние у пациентов удовлетворительное.

Все контактировавшие с заболевшими коронавирусом по решению Роспотребнадзора находятся на домашнем карантине. Кроме этого,  в городе горянков провели дезинфекцию дома, в котором живёт семья и подъезда. Управляющая компания продолжает работы по санитарной обработке. Сегодня приступили к дезинфекции городских объектов массового пользования. Начали с остановочных комплексов, автобусов и маршруток, пояснил глава Железногорска. 

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