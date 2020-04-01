Курская семья с ребёнком, заболевшая короновирусом, отдыхала в Таиланде
Отец и ещё двое детей тоже находятся в инфекционной больнице
Все контактировавшие с заболевшими коронавирусом по решению Роспотребнадзора находятся на домашнем карантине. Кроме этого, в городе горянков провели дезинфекцию дома, в котором живёт семья и подъезда. Управляющая компания продолжает работы по санитарной обработке. Сегодня приступили к дезинфекции городских объектов массового пользования. Начали с остановочных комплексов, автобусов и маршруток, пояснил глава Железногорска.