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Действие льготных проездных в Курске продлят

Ранее курские власти в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции временно приостановили действие льготных социальных проездных
Действие льготных проездных в Курске продлят

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Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности, сообщили в региональной администрации.

Ранее курские власти в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции временно приостановили действие льготных социальных проездных.

Ограничения распространяются на все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи и действуют до 12 апреля. Однако этот срок может быть продлён в зависимости от эпидемической обстановки. При этом пассажиры пригородных поездов могут пользоваться имеющимися льготами без изменений.

Курянам также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при поездках в общественном транспорте - по последней рекомендации Роспотребнадзора - не менее 1 метра. Исключение - только поездки на такси.

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