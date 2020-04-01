Действие льготных проездных в Курске продлят

Ранее курские власти в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции временно приостановили действие льготных социальных проездных

Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности, сообщили в региональной администрации.Ранее курские власти в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции временно приостановили действие льготных социальных проездных.Ограничения распространяются на все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи и действуют до 12 апреля. Однако этот срок может быть продлён в зависимости от эпидемической обстановки. При этом пассажиры пригородных поездов могут пользоваться имеющимися льготами без изменений.Курянам также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при поездках в общественном транспорте - по последней рекомендации Роспотребнадзора - не менее 1 метра. Исключение - только поездки на такси.