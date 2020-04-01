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На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 250 миллионов

Ранее в инфекционную больницу имени Семашко поступили дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких
На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 250 миллионов

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На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 253 миллиона рублей, сообщил Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что соответствующее постановление подписано,  деньги пойдут на подготовительные мероприятия для приёма больных коронавирусной инфекцией.

Ранее в инфекционную больницу имени Семашко поступили дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких.

Как пояснил глава региона, в соцсетях ему часто задают вопрос, как в таком режиме Россия принимает решения о помощи другим странам. Роман Старовойт подчеркнул, что оборудование, медикаменты и средства защиты, которые направляются за рубеж, имеются в наших медучреждениях в достаточном количестве. Также по его словам,  если у нас будет пиковая нагрузка, а в других странах - спад, как это сейчас происходит в Китае, мощности других стан позволят нам компенсировать необходимость. Например, сейчас из КНР поставляются и медицинские изделия, и средства защиты. 

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