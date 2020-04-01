На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 250 миллионов

Ранее в инфекционную больницу имени Семашко поступили дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

На борьбу с коронавирусом Курская область из федерального бюджета получит более 253 миллиона рублей, сообщил Роман Старовойт.Губернатор отметил, что соответствующее постановление подписано, деньги пойдут на подготовительные мероприятия для приёма больных коронавирусной инфекцией.Ранее в инфекционную больницу имени Семашко поступили дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких.Как пояснил глава региона, в соцсетях ему часто задают вопрос, как в таком режиме Россия принимает решения о помощи другим странам. Роман Старовойт подчеркнул, что оборудование, медикаменты и средства защиты, которые направляются за рубеж, имеются в наших медучреждениях в достаточном количестве. Также по его словам, если у нас будет пиковая нагрузка, а в других странах - спад, как это сейчас происходит в Китае, мощности других стан позволят нам компенсировать необходимость. Например, сейчас из КНР поставляются и медицинские изделия, и средства защиты.