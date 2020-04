ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ

1. Autumns - Morning Shift (Alexithymia ‘2018)

2. Invalid User Feat. Vortex - El Tunel (Bloque Sur – B by Varios Artistas ‘2019)

3. Catriel - Un Problema En Tu Cabeza Y En La Mia Tambien (Various – META MOTO 3 ‘2019)

4. Geoid Color Circle - I'm dead (Six Sad World (EP)‘2019)

5. Anatomy - S.C.U.M (Anatomy & Blu Anxxiety Split EP ‘2019)

6. Gil.Barte - St Salace (Various – Archives Du Coeur Humain ‘2019)

7. Twoonky - To Push (Dezzo‘2019)

8. Keller Crackers - Αιθουσες Αναμονης. (KC 12" ‘2019)

9. CBN - Who Has Time For Tears (Various – Eminent Domain ‘2019)

10. Eindkrak - Go Away Crow (Divine Bovine ‘2016)

11. Identified Patient & Sophie du Palais - Father Figure (Don't Exclude Anything 12" ‘2019)

12. Gudrun Gut - Musik (Moment ‘2018)

13. Harsh Mentor - Moon Prism Power (Salve 12" ‘2019)

14. Savage Grounds - Velocità (Various Artists - Schwarze Schweiz Pt. 2 ‘2019)

15. Ali X, Ximena - Me Rifo (feat. Palomo) (Welcome To My World Ep 12" ‘2018)

16. INTRZN - Zone I (Zones 12" ‘2017)

17. Neud Photo - Eraser (Various – Sphere ‘2019)

18. Opposing Currents - Wasting Time (Mirage Information ‘2019)

19. Newman - Kool Killer (Die Orangen Remix) (Kool Killer, Washed (Remixes) ‘2018)

20. The Magic Ray - The Enjoyment Of Fear (Javi Redondo Remix) (Remix EP ‘2018)

21. SPÆCIALISTA - The Ruin (featuring Stan the Stain) (R3TR0M4CH1N3 EP ‘2019)

22. En Direct - Unwilling (En Direct E.P. 12" ‘2018)

23. Not Waving - Watch Yourself (Good Luck '2017)

24. Salto Honduras - Betonada (VA - Ombra INTL 012 (EP) ‘2019)

25. Demian Licht - Heyanajo (Demian Licht & Enyang Ha Split (EP)‘2020)

26. Roe Deers - Sober Country House (Drunk Like A Cowboy (w/ Mytron & Ofofo Remix) (EP) ‘2018)

27. Younger Than Me - Dirty Sex feat. Justine ‘2018 (BAR03 - JEANS / Younger Than Me 12" ‘2019)

28. Curses feat. Perel - Gold & Silber (Fango Remix) (Gold & Silber (EP) ‘2018)

29. Mufti - The Night (VA - RELISH 100 ‘2019)

30. Sina XX - Regret is Poison (Crystal Geometry remix) (My Body, Your Rules (EP) ‘2019)

31. Jack Pattern - Nella Notte (Subliminale Materiale Ep 12" ‘2018)

32. Jann - Al Batard (VA - Five Years Of Tears Vol. 2 12" ‘2019)

33. Lord Tusk - Don't Be Shy (Communique Ep 12" ‘2018)

34. Wind Atlas - En La Cruz (Blind Delon Remix) (En La Cruz 12" ‘2018)

35. Tim Paris - Version A feat. Telemark (Versions EP 12" ‘2018)

36. Le Chocolat Noir - Like It Hard (VA Tropical Goth Records Compilation #01 (EP) ‘2018)

37. Sextile - Disco (3 (EP) ‘2018)

38. Years Of Denial - In Pain I Meditate (Suicide Disco ‘2019)

39. LVRIN - Escape (LVRIN, Maoupa Mazzocchetti – Split EP 12" ‘2019)

40. Radical G – Machine (VA - RAW Compilation II: Second Breath (part2) ‘2019)

41. Magdalena - So This Is it (VA - AUSTRAL ‘2019)

42. Bogdan Drazic - Fyre (Various – Life Ist Krieg ‘2019)

43. Sharplines - Lucifer Rising (Heading For Hell 12" ‘2019)

44. Marc Ash - Celexxa (Morah Remix) (Mirror Glaze Lavish 12" ‘2020)

45. Hålbå - Heute War Gestern (Ohne Zukunft (EP) ‘2019)

46. Anna Funk Damage - Eat My Body (Various – The Ultimate Sounds Of Universe ‘2019)

47. Bear Bones & Lay Low - Contrôler La Perle (Various – Simple Music Experience Vol. 3 ‘2019)

48. Blind Delon & IV Horsemen - I Live In Your Mind (Various – RAW Compilation II Second Breath Part2 ‘2019)

49. The Body - Adamah (Remixed by OAA) (Remixed ‘2019)

50. Dalibor Cruz – Req (No Brain Death ‘2020)

51. Lip Critic - Steel Toe (Kill Lip Critic (EP) ‘2019