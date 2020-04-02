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Курян обяжут передвигаться по маршрутным листам

Они будут действовать в течение режима самоизоляции

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Курян обяжут передвигаться по маршрутным листам. Они будут действовать в течение режима самоизоляции. Их будут выдавать людям, которые вынуждены работать, по заявкам их руководителей.

В «маршрутках» нужно указать места проживания и работы человека, заверить подписью директора и печатью. По такому документу можно будет беспрепятственно передвигаться по региону, но только по служебной необходимости. 

«Для получения маршрутных листов руководители предприятий должны направить электронное письмо с заявкой на имя главы муниципального района или городского округа, на территории которого работает компания. В заявке нужно указать название предприятия, при наличии – название компаний-контрагентов, участвующих в производственной цепочке, и количество необходимых бланков. Этот документ станет основанием для беспрепятственного передвижения по служебной необходимости во время проведения противоэпидемических мероприятий; его также будут запрашивать патрульно-постовые службы», – рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

Сотрудникам маршрутные листы будут выдаваться по месту работы. Для перевозки грузов и доставки товаров по нескольким адресам кроме маршрутного листа надо иметь с собой традиционные накладные и путевые листы.
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