Они будут действовать в течение режима самоизоляции

Курян обяжут передвигаться по маршрутным листам. Они будут действовать в течение режима самоизоляции. Их будут выдавать людям, которые вынуждены работать, по заявкам их руководителей.





В «маршрутках» нужно указать места проживания и работы человека, заверить подписью директора и печатью. По такому документу можно будет беспрепятственно передвигаться по региону, но только по служебной необходимости.





«Для получения маршрутных листов руководители предприятий должны направить электронное письмо с заявкой на имя главы муниципального района или городского округа, на территории которого работает компания. В заявке нужно указать название предприятия, при наличии – название компаний-контрагентов, участвующих в производственной цепочке, и количество необходимых бланков. Этот документ станет основанием для беспрепятственного передвижения по служебной необходимости во время проведения противоэпидемических мероприятий; его также будут запрашивать патрульно-постовые службы», – рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.





Сотрудникам маршрутные листы будут выдаваться по месту работы. Для перевозки грузов и доставки товаров по нескольким адресам кроме маршрутного листа надо иметь с собой традиционные накладные и путевые листы.