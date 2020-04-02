Из-за системного блока ночью загорелось здание «Ростелекома» в центре Курска

Пожарные спасли из огня одного человека, ещё четверых эвакуировали

Минувшей ночью в центре Курска, на улице Радищева загорелось здание «Ростелекома». Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» в третьем часу. Горело помещение площадью 70 квадратов на 5-м этаже, сообщили в городском управлении по делам ГО ЧС.





Прибывшие пожарные спасли из огня одного человека, ещё четверых эвакуировали. В результате пожара уничтожены отделка стен, оргтехника, документация и мебель по всей площади.





По предварительной версии причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования - предположительно сетевого фильтра или системного блока компьютера.