В Курской области поймали пять нарушителей режима самоизоляции

Всего по стране их уже 1250

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1250 нарушений режима самоизоляции зарегистрировано в российский регионах. В Курской области поймали уже пять нарушителей. В Октябрьском районе мужчина приехал из-за границы с отдыха и отправившись на рыбалку. В Горшеченском - селянин несмотря на запрет, разгуливал в общественных местах. В Конышевском и Глушковском мужчины, получившие на руки постановление об обязательной самоизоляции, сходили в гости к соседям. Не свиделось дома и женщине с разрешением на временное проживание в Беловском районе, вернувшейся из-за границы. И, если наши земляки отделались штрафами, то иностранку могут депортировать и больше в Россию не пустить.





Особенно тщательно полицейские ищут тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает предписания. Также уделяют внимание и тому, чтобы объяснить необходимость сидеть дома старикам и гуляющим компаниям.