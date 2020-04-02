«На улице почти никого». Индекс самоизоляции Курска улучшился

Сегодня он составляет 4, 4 балла

Всё больше курян стали оставаться дома. «Яндекс» теперь показывает индекс самоизоляции. В Курске он улучшился. Сервис показывает насколько жители российских городов соблюдают режим самоизоляции. Накануне индекс изолированности курян составлял 3,8 балла, а сегодня уже 4, 4. Если навести курсор на значок города, появится надпись «на улице почти никого». Максимальный показатель - 5 баллов.

Индекс рассчитывается с учётом обезличенных данных об использовании приложений «Яндекса». По всей стране он равен 3.