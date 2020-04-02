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«На улице почти никого». Индекс самоизоляции Курска улучшился

Сегодня он составляет 4, 4 балла 

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Всё больше курян стали оставаться дома.  «Яндекс» теперь показывает индекс самоизоляции. В Курске он улучшился. Сервис показывает насколько жители российских городов соблюдают режим самоизоляции.  Накануне индекс изолированности курян составлял 3,8 балла, а сегодня уже 4, 4. Если навести курсор на значок города, появится надпись «на улице почти никого».  Максимальный показатель - 5 баллов.
Индекс рассчитывается с учётом обезличенных данных об использовании приложений «Яндекса». По всей стране он равен 3.
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