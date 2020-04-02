В Курске ограничат доступ к паркам и скверам

Проведена масштабная санитарная обработка остановок, парков скверов, детских и спортивных площадок

В Курске ограничат доступ к самым популярным у горожан паркам и скверам, таких в городе 21. Об этом сообщил мэр Виктор Карамышев. Он также отметил, что проведена масштабная санитарная обработка остановок, парков скверов, детских и спортивных площадок.





Также организован строгий мониторинг за работой управляющих компаний. Им рекомендовано проводить регулярную дезинфекцию подъездов и лифтов, а также поручено завести журнал дезинфекции.





Сотрудники «Спецавтобазы по уборке Курска» проводят санитарную обработку контейнерных площадок – порядка трехсот уже обработано, остальные продезинфицируют в ближайшие дни.





Кроме этого, в торговых залах тех магазинов, которые имеют право сейчас работать, разместят журналы дезинфекции.





- Люди должны видеть, что эта работа проводится регулярно, подчеркнул глава города.