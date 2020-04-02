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В мэрии рассказали, как получить маршрутные листы для передвижения по Курску

Отправить заявку нужно сегодня до 15 часов

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Ранее мы сообщали, что в Курске для передвижения горожан на время режима режима самоизоляции введут маршрутные листы. Их будут выдавать людям, которые вынуждены работать, по заявкам их руководителей. В администрации рассказали, как их получить. 

Отправить заявку нужно сегодня, 2 апреля до 15 часов на электронную почту административного округа, в котором предприятие работает. Это должен сделать руководитель

- в Центральном округе – coker@bk.ru
- в Железнодорожном округе - zhdadmkursk@yandex.ru
- в Сеймском округе - priemseimadm@yandex.ru

В заявке нужно указать название предприятия, название компаний-контрагентов, участвующих в производственной цепочке и количество необходимых бланков. 

Маршрутный лист станет основанием для беспрепятственного передвижения по служебной необходимости во время проведения противоэпидемических мероприятий, также его будут запрашивать патрульно-постовые службы.

Маршрутные листы будут выдавать по месту работы. Для перевозки грузов и доставки товаров по нескольким адресам кроме маршрутного листа надо иметь с собой традиционные накладные и путевые листы.
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