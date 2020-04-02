26 врачей областной больницы отправили на карантин из-за курянки с подозрением на коронавирус

В больницу пенсионерка поступила по скорой с подозрением на инфаркт

В областную больницу пожилую женщину из Курского района доставили на скорой помощи с подозрением на инфаркт. Уже в стационаре у неё выявили пневмонию. Медики сделали тест на коронавирусную инфекцию. Первичный результат вызвал подозрение, и анализы отправили в Москву для уточнения диагноза.





«Женщина находилась в реанимационном отделении, в отдельном боксе, контактов с другими пациентами у неё не было», — пояснили в региональном комитете здравоохранения.





Сейчас пенсионерка находится в инфекционной больнице, в том числе под наблюдением и врачей кардиологов.





26 медиков из областной клинической больницы отправлены на карантин. Первый анализ на коронавирусную инфекцию у всех отрицательный. Аналогичная ситуация с сотрудниками скорой, которые доставили пациентку в областную больницу. Круг общения женщины также установлен, все эти люди находятся на карантине, их анализы в работе.





Уточняется, что за границей пенсионерка или её родственники не были, другие регионов страны также не посещали